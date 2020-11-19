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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 19 Kasım 2020

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Kılıçdaroğlu: Seval Türkeş beni aradı; üzüntülerini dile getirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’nin 1997’de hayatını kaybeden kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’in kendisini arayıp, Alaattin Çakıcı’nın tehdit içeren mektubu ve sonrasında MHP’nin tutumuyla ilgili üzüntülerini dile getirdiğini söyledi.

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