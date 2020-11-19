M.K Perker 19 Kasım 2020

SON HABERLER
Erdoğan’ın önünde iki, Türkiye’nin önünde tek yol var
Nereden bakarsak bakalım öncelikle Türkiye için sonrasında da Erdoğan için çok zor bir dönemin başladığı kanaatindeyim.
Politika faizi yüzde 10.25’ten 15’e yükseltildi
Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faizini (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10.25’ten yüzde 15’e yükseltti.
İzmir valisi: Depremden sonra ‘corona’ vakaları ve ölümleri üç kat arttı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrasında kentteki corona vakaları ile ölüm sayısının üç kat arttığını belirterek “Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı” dedi.
Bir aşıdan daha iyi haber: Oxford’un adayı da yaşlılarda bağışıklık sağladı
Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ilaç şirketiyle ortak gelştirdiği ‘corona’ aşı adayının, faz 2 denemelerinde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu açıklandı.
Kılıçdaroğlu: Seval Türkeş beni aradı; üzüntülerini dile getirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’nin 1997’de hayatını kaybeden kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş’in kendisini arayıp, Alaattin Çakıcı’nın tehdit içeren mektubu ve sonrasında MHP’nin tutumuyla ilgili üzüntülerini dile getirdiğini söyledi.