Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 20 Haziran 2019

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Maskeyle Fransız bakanı taklit edip CEO’lardan 80 milyon avro çalmışlar

Dünyada sayısı hızla artan kimlik hırsızlığı vakalarına bir yenisi eklendi. Bu sefer mağdur, eski Fransız savunma bakanı Jean-Yves Le Drian. Ukrayna’daki dolandırıcıların bakanın yüzünü taşıyan silikon maskeyle CEO’lardan ve hükümet liderlerinden 80 milyon avro çaldığı tahmin ediliyor.

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