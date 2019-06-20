M. K. Perker 20 Haziran 2019

SON HABERLER
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Fed’in faiz indirimlerine hazır olduğu sinyaliyle dolar/TL 5.75’in altında
Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine hazır olduğu sinyaliyle güne 5.80’nin altında başladıktan sonra düşüşünü sürdürerek 6 Haziran’dan beri ilk kez 5.7375 seviyesini gördü.
AKP’li yetkili: Anketlerde İmamoğlu önde olunca Erdoğan strateji değiştirdi
AKP’li bir yetkili, anketlerde ‘millet ittifakı’nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun önde olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın strateji değiştirerek sahaya inip söylemini değiştirdiğini söyledi.
Rus çocukların yarıdan fazlası bu yaz Türkiye’de tatil yapacak
Rusya’daki 12 yaş ve altındaki her iki çocuktan birinin bu yaz Türkiye’de tatil yapacağı belirtildi.
Maskeyle Fransız bakanı taklit edip CEO’lardan 80 milyon avro çalmışlar
Dünyada sayısı hızla artan kimlik hırsızlığı vakalarına bir yenisi eklendi. Bu sefer mağdur, eski Fransız savunma bakanı Jean-Yves Le Drian. Ukrayna’daki dolandırıcıların bakanın yüzünü taşıyan silikon maskeyle CEO’lardan ve hükümet liderlerinden 80 milyon avro çaldığı tahmin ediliyor.