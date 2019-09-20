M. K. Perker 20 Eylül 2019

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Üç banka Türk Telekom’daki paylarının satışı için ABD’li bankaya yetki verdi
Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) sahipliğindeki yüzde 55’lik Türk Telekom paylarının satışı amacıyla ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’i yetkilendirdiğini açıkladı.
Pompa fiyatına yansımadı: Motorine 15 kuruş indirim
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli 15 kuruş indirim yapılırken, eşel mobil sistemi ile değişim pompa fiyatlarına yansımayacak.
Ankesör soruşturması: 74 muvazzaf askere ‘FETÖ’den gözaltı kararı
İstanbul başsavcılığınca ‘FETÖ’nün TSK yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, ikisi uzman personel 72’si astsubay olmak üzere 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Mutsuzluk ve bıkkınlığa açılan akademik yıl
‘Saray’daki alkışçıların kimisi, bir gün o fotoğrafları sanal alemden sildirmek için çaba harcayacak. Unutturmaya çalışacaklar bugünlerini.
Tüketici güveni eylülde tarihi dibe yaklaştı
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi eylülde önceki aya göre yüzde 4.3 azalarak 55.8 seviyesine geriledi ve tarihi dip seviyesine yaklaştı.