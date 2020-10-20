M.K Perker 20 Ekim 2020

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Reuters: Türkiye, İdlib’de kuşatılan gözlem noktasından çekiliyor
Türkiye geçen yıl Suriye hükümet güçleri tarafından kuşatılan Suriye’nin İdlib vilayetindeki bir askeri gözlem noktasından birliklerini geri çekerken, Reuters ajansına konuşan operasyon hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Ankara’nın askeri varlığını bölgenin diğer kısımlarında konsolide ettiğini ifade etti.
Insta-retrospektif: 10 yılda en çok ‘like’ alan fotoğraflar
Geçtiğimiz günlerde 10’uncu yaşını kutlayan Instagram’da en çok beğeni alan fotoğrafların her yıl bir ünlüye ait olması şaşırtıcı değil. Ancak bir yumurta tüm ünlüleri tahtından etti.
‘FETÖ’ gerekçesiyle ihraç edilen iki hakim gözaltında
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ‘FETÖ’ ilişkisi gerekçesiyle ihraç edilen 11 hakimden ikisi gözaltına alındı.
Uluslararası örgütlerden sosyal medya yasasına eleştiri: Susturmak için yeni araç
İçinde İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün de bulunduğu, 11 kuruluştan oluşan koalisyon, Türkiye’de bağımsız gazeteciliğe yönelik en yeni tehditleri değerlendirmek için geçen hafta İstanbul ve Ankara’da gazeteciler, sivil toplum örgütleri, milletvekilleri, yargı ve diğer yetkililerle çevrimiçi ve yüz yüze toplantılar düzenledi. Bu yılki rapor, ülkenin pandemi yönetimi hakkında haber yapan gazetecilerin tutuklanmalarını ve cezai soruşturmalarını da içeriyor.
TOGG batarya için Çinli şirketle anlaştı
Elektrikli yerli otomobil geliştiren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) araçlarda kullanılacak bataryaların geliştirilmesi ve üretimi için Çinli Farasis ile mutabakat zaptı imzaladı.