M. K. Perker 20 Aralık 2019

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında azaldı. Kasım ayında 59.9 olan endeks, aralık ayında 58.8 oldu.