M. K. Perker 20 Aralık 2019

SON HABERLER
TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 azalarak 58.8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında azaldı. Kasım ayında 59.9 olan endeks, aralık ayında 58.8 oldu.
Kaldırım Serçesi: Madame Lamboukas
Siz onu Edith diye bilirsiniz. Edith Piaf. Önceki akşam Kenter Tiyatrosu’unda onun hayatını anlatan müzikalin, geri dönüşünü izledik. Tülay Günal ve Altıdan Sonra Tiyatro, Yiğit Sertdemir’in yönettiği ‘Kaldırım Serçesi’ müzikalini muhteşem bir yorumla tekrar tiyatro seyircisiyle buluşturdular.
Dışişleri’nden ABD’ye ‘yaptırım’ tepkisi: Müttefiklik kavramının içi boşalıyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla, ‘Tahsisatlar Yasa Tasarıları’nın ABD Kongresi’nde kabulünün, kongre üyelerinin ikili ilişkileri tahrip etme saikinin son ürünü olduğunu’ belirterek kınadı.
Son beş yılda devletin korumasındaki 94 kadın yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanlığı, son beş yılda devlet koruması altındaki 94 kadının hayatını kaybettiğini bu süreçte 1 milyon 15 bin 337 kadının şiddete maruz kaldığını ve toplam 1890 kadının öldürüldüğünü açıkladı.
Sendikalar asgari ücret talebinde anlaştı: 2 bin 578 lira
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücretin 2020 için en az 2 bin 578 lira olmasını talep etti.