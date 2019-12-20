Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 20 Aralık 2019

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TÜİK: Tüketici güven endeksi yüzde 1.9 azalarak 58.8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında azaldı. Kasım ayında 59.9 olan endeks, aralık ayında 58.8 oldu.

Kaldırım Serçesi: Madame Lamboukas

Siz onu Edith diye bilirsiniz. Edith Piaf. Önceki akşam Kenter Tiyatrosu’unda onun hayatını anlatan müzikalin, geri dönüşünü izledik. Tülay Günal ve Altıdan Sonra Tiyatro, Yiğit Sertdemir’in yönettiği ‘Kaldırım Serçesi’ müzikalini muhteşem bir yorumla tekrar tiyatro seyircisiyle buluşturdular.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...