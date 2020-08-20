M.K. Perker 20 Ağustos 2020

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Miçotakis’in ulusal güvenlik danışmanı ‘Oruç Reis açıklaması’ sonrası istifa etti
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, ‘Oruç Reis’in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği’ yönündeki açıklamalarının tartışma yaratması sonucu istifa etti.
AKP’nin İstanbul Sözleşmesi planı: Maddeler değişecek, olmadı kendi sözleşme yazacak
AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili atmayı planladığı adımlar netleşiyor. ‘Tartışmalı’ olduğu öne sürülen iki madde yeniden yazılıp taraflara iletilecek, kabul edilmezse Türkiye kendi sözleşmesini hazırlayacak.
Uzmanlar: Türkiye salgının göbeğinde, yoğun bakım servisleri alarm veriyor
Türkiye, günlük ‘corona’ vaka sayısında 1300’ü aşarken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Necmettin Ünal’a göre Türkiye şu an ‘salgının göbeğinde’ yer alıyor. Uzmanlar, Anadolu’daki yoğun bakım yatak sayılarının ‘tahmin edilemeyecek kadar hızlı’ şekilde yetmez hale gelebileceğini söylüyor.
İklim örgütüne göre Türkiye kötü örnek; katkı payı kritik derecede yetersiz
2009’dan beri küresel iklimi takip eden bağımsız araştırma örgütü Climate Action Tracker (CAT), Türkiye’nin, Hedeflenen Ulusal Katkı Payı’nı (INDC) ‘kritik derecede yetersiz’ buldu. Diğer ülkelerin de Türkiye’nin izlediği politikayı izlemesi durumunda küresel sıcaklığın 4 derece artabileceği öngörüldü.
İletişim başkanı: Müjdeyle ilgili spekülasyonlara kulak asmayın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın vereceğini açıkladığı ‘müjde’ye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını, bunlara kulak asılmaması gerektiğini söyledi.