M.K. Perker 20 Ağustos 2020

AKP’nin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili atmayı planladığı adımlar netleşiyor. ‘Tartışmalı’ olduğu öne sürülen iki madde yeniden yazılıp taraflara iletilecek, kabul edilmezse Türkiye kendi sözleşmesini hazırlayacak.