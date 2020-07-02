M.K. Perker 2 Temmuz 2020

SON HABERLER
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Anket: ‘Cumhur’ yüzde 47, CHP’li başkanlar başarılı, Erdoğan’dan sonra Akşener
Ankete göre halkın yarısından çoğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni desteklemezken, Covid-19 salgınından sonraki en büyük sorunun hayat pahalılığı ve yoksulluk olduğunu düşünüyor.
İngiliz basını: Türkiye’den Britanya’ya gidenler için karantina kuralı kaldırılacak
İngiliz gazetesi The Daily Telegraph, Britanya hükümetinin ‘hava köprüsü’ planlarını ortadan kaldıracağını ve 75 ülkeden adaya gidenler için corona virüsü karantina kurallarını sona erdireceğini bildirdi.
Bulutsuz’dan oyuncu Güven’den şiddet gördüğüne dair şikayet dilekçesi
Oyuncu Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’u dövdüğü, kendisine hakaret ettiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti. Güven ise tam tersini savunarak saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu ve tehditte bulunmadığını öne sürmüştü. Güven ve Bulutsuz darp raporu alarak birbirleri hakkında şikayette bulundu.
Dış ticaret açığı haziranda yüzde 17 azaldı; ilk yarıda yüzde 73 arttı
Dış ticaret açığı haziranda geçen seneye göre yüzde 17.31 azalarak 2.84 milyar dolar, ocak-haziran döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 72.92 artarak 23.84 milyar dolar oldu.