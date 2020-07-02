M.K. Perker 2 Temmuz 2020

Oyuncu Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz’u dövdüğü, kendisine hakaret ettiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti. Güven ise tam tersini savunarak saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu ve tehditte bulunmadığını öne sürmüştü. Güven ve Bulutsuz darp raporu alarak birbirleri hakkında şikayette bulundu.