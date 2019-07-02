M. K. Perker 2 Temmuz 2019

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) yol çalışması nedeniyle oluşan trafik problemini azaltmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerinin indirilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığı talep reddedildi.