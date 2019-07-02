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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 2 Temmuz 2019

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FT: Erdoğan, Trump’ın sözlerine kendini fazla kaptırmasa iyi olur

İngiliz Financial Times gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta G-20 Zirvesi’nde gözlemlenen yakınlığa pek aldanmamak gerektiğini, Türkiye’nin Rusya’yla vardığı S-400 anlaşmasının ABD ile Türkiye ilişkilerini felakete sürükleyebileceğini yazdı.

İmamoğlu’nun köprü ve tünel ücretine indirim talebine bakanlıktan ret

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) yol çalışması nedeniyle oluşan trafik problemini azaltmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerinin indirilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığı talep reddedildi.

Seçim öncesi belediyeye devredilen Ardıl Barajı, AKP kaybedince geri alındı

HDP’nin Meclis’e verdiği bir soru önergesinde Gaziantep’te 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Gaziantep’teki Araban belediyesine devredilen Ardıl Barajı’nın, AKP’nin seçimi kaybetmesinin ardından ilçe belediyesinden geri alınarak yönetim ve işletmesinin Nizip Belkıs Sulama Birliği’ne verildiği belirtildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...