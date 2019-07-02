M. K. Perker 2 Temmuz 2019

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FT: Erdoğan, Trump’ın sözlerine kendini fazla kaptırmasa iyi olur
İngiliz Financial Times gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta G-20 Zirvesi’nde gözlemlenen yakınlığa pek aldanmamak gerektiğini, Türkiye’nin Rusya’yla vardığı S-400 anlaşmasının ABD ile Türkiye ilişkilerini felakete sürükleyebileceğini yazdı.
TMSF ‘yastık altı’nı çekmek için mevduat sigorta limitini 150 bin liraya yükseltiyor
TMSF ‘yastık altı’nı çekmek için mevduat sigorta limitini 150 bin liraya yükseltiyor
Şekerbank çalışanlarına ‘FETÖ’nün finansmanı’ soruşturması
2014 döneminde Şekerbank’ta çalışan bazı kişiler hakkında, ‘terörizmin finansmanı’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım’ gerekçesiyle İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
İmamoğlu’nun köprü ve tünel ücretine indirim talebine bakanlıktan ret
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki (FSM) yol çalışması nedeniyle oluşan trafik problemini azaltmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü (YSS) ve Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerinin indirilmesi için Ulaştırma Bakanlığı’na yaptığı talep reddedildi.
Seçim öncesi belediyeye devredilen Ardıl Barajı, AKP kaybedince geri alındı
HDP’nin Meclis’e verdiği bir soru önergesinde Gaziantep’te 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Gaziantep’teki Araban belediyesine devredilen Ardıl Barajı’nın, AKP’nin seçimi kaybetmesinin ardından ilçe belediyesinden geri alınarak yönetim ve işletmesinin Nizip Belkıs Sulama Birliği’ne verildiği belirtildi.