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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 2 Ocak 2020

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Avukatlık ücretlerine yüzde 25’e varan zam

Yeni yılla birlikte avukatlık ücretleri de zamlandı. Büroda sözlü danışmanlığın saati 375 liradan 450 liraya çıkarken, dilekçe ve ihbarname düzenlemeleri ise 550 liradan 685 liraya yükseldi.

ORC anketi: AKP bir ayda yüzde 1.5 oy kaybetti

ORC Araştırma Merkezi’nin anketinde kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oy oranı yüzde 31.2 olarak gösterildi. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da önde.

Greenpeace: Kapatılan beş santral kirli enerjinin sonu olsun

Çevre yatırımlarını 2019 yılı sonuna kadar tamamlamayan beş kömürlü termik santral kapatıldı. Greenpeace Akdeniz, bunun Türkiye’nin kirli enerjiden çıkışı için ilk adım niteliğinde olduğunu belirterek acilen temiz ve yenilenebilir enerjiye geçilmesini talep etti.

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