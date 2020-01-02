M. K. Perker 2 Ocak 2020

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‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Şiir okuyunca yargılanan Vatan Partisi yöneticisine beraat
Antalya’da dört yıl önce, saat 22:00’den sonra alkollü içki sattığı gerekçesiyle 30 bin 454 TL ceza kesilen, ardından yaptığı eylemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik okuduğu şiir nedeniyle ‘hakaret’ suçlamasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası alan Mustafa Ertem, davanın yeniden görülmesi sonrasında beraat etti.
Avukatlık ücretlerine yüzde 25’e varan zam
Yeni yılla birlikte avukatlık ücretleri de zamlandı. Büroda sözlü danışmanlığın saati 375 liradan 450 liraya çıkarken, dilekçe ve ihbarname düzenlemeleri ise 550 liradan 685 liraya yükseldi.
‘Bipolar’ yaklaşım göndermesi yapan Akşener: İYİ Parti tezkereye ‘Hayır’ diyecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin oylamasında ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayarak, “Türkiye’in iç savaşta taraf olmasını doğru bulmadık” dedi.
ORC anketi: AKP bir ayda yüzde 1.5 oy kaybetti
ORC Araştırma Merkezi’nin anketinde kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oy oranı yüzde 31.2 olarak gösterildi. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da önde.
Greenpeace: Kapatılan beş santral kirli enerjinin sonu olsun
Çevre yatırımlarını 2019 yılı sonuna kadar tamamlamayan beş kömürlü termik santral kapatıldı. Greenpeace Akdeniz, bunun Türkiye’nin kirli enerjiden çıkışı için ilk adım niteliğinde olduğunu belirterek acilen temiz ve yenilenebilir enerjiye geçilmesini talep etti.