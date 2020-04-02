M.K. Perker 2 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Merkez Bankası’ndan 100 milyon lira bağış
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de ‘rekor’ can kaybı: 1024 kişi öldü, toplam can kaybı 5 bin 137
Dünyadan corona haberleri…
11 Mart’tan bu yana sabit internet kullanımı yüzde 21 arttı
Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının açıklandığı 11 Mart tarihinden itibaren sabit internet trafiği yüzde 21 arttı.
Covid-19 aşısı bulma yarışına beklenmedik ortak: Tütün şirketleri
Sigara içenleri daha kötü etkilediği açıklanan corona virüsü için aşı geliştirme yarışı hız kazanırken, yarışa iki beklenmedik şirket dahil oldu: Uluslararası tütün şirketleri Philip Morris ve British American Tobacco.
Araç satışlarında toparlanma, salgının başladığı martta durma noktasında
Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart ayında geçen yıla göre sadece yüzde 1.6 artarak, pazarda eylül ayından bu yana süregelen toparlanmanın mart ayında Türkiye’ye de yayılan yeni tip corona virüsü salgınıyla birlikte durduğunu gösterdi.