M.K. Perker 2 Nisan 2019

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CHP’li Yavaş ilk icraatını açıkladı: Makam araçları azaltılıyor
Ankara’nın müstakbel belediye başkanı CHP’li Mansur Yavaş, ilk icraatının makam araçlarını azaltmak olacağını söyledi.
AKP sözcüsü: Geçersiz oylara bakılmalı, hak edilmeyen zafer peşinde koşmayız
AKP Sözcücü Ömer Çelik, geçersiz oylarla ilgili bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek “Hak edilmeyen bir zafer peşinde koşmamız mümkün değil” dedi.
Gökçek’ten Yavaş’a ‘tebrik’ vesilesiyle mesaj: ‘Cumhur’un istemediği kararı alamaz
Ankara büyükşehir belediyesinin eski başkanı Melih Gökçek, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP’li Mansur Yavaş’ı tebrik etti.
Times’tan seçim yorumu: Erdoğan gücünün sınırlarını kabul etmek zorunda kaldı
İngiliz Times gazetesi yerel seçimlerde büyük şehirlerin muhalefete geçmesini ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gücünün sınırlarını kabul etmek zorunda kaldı’ diye yorumladı.
Guardian: Soğan fiyatları, Erdoğan’ın sonunun başlangıcı olabilir
İngiltere’nin saygın gazetelerinden Guardian’da yer alan bir yazıda, “Türkiye’nin seçim şoku (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın sonunun başlangıcı mı” diye soruldu. Erdoğan’ın, seçimi, liderliğine ilişkin bir referanduma dönüştürdüğü belirtilerek ‘soğan fiyatlarının Erdoğan’ın sonunun başlangıcı olabileceği’ savunuldu.