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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 2 Nisan 2019

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Guardian: Soğan fiyatları, Erdoğan’ın sonunun başlangıcı olabilir

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Guardian’da yer alan bir yazıda, “Türkiye’nin seçim şoku (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın sonunun başlangıcı mı” diye soruldu. Erdoğan’ın, seçimi, liderliğine ilişkin bir referanduma dönüştürdüğü belirtilerek ‘soğan fiyatlarının Erdoğan’ın sonunun başlangıcı olabileceği’ savunuldu.

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