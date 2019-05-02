M.K. Perker 2 Mayıs 2019

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İmalat PMI nisanda 46.8’e geriledi: Kurdaki yükseliş sebebiyle 13 aydır daralıyor
İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) nisanda 46.8’e gerileyerek sektörde kurdaki artış ve enflasyonel baskılara bağlı daralmanın 13’üncü ayına girdiğine işaret etti. Daralmanın şiddeti ise 13 ayın ortalamasına kıyasla azaldı.
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Suriye’den kaçarak ABD’ye yerleşen arkeolog Emir el Azim, kendi ülkesi ve Irak’taki iç savaş ve çatışmalar sırasında yağmalanan antik eserlerin Facebook aracılığıyla satıldığını açıkladı. BBC için araştırma yapan ve sonuçlarını İstanbul’daki muhabire açıklayan El Azim, kaçakçıların sosyal medya sitesini yağmalanan eserleri satmak ve satın almak amacıyla kullandığına değindi. Suriyeli arkeolog, “Ağırlıklı olarak Suriye’deki Roma dönemine […]
KİT’lerde düzenleme: Albayrak önerecek Erdoğan değerlendirecek
Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) çalışma ve yönetim kurullarının oluşturulması yönteminde değişiklik yapıldı. Birçok yetkinin kullanımında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önereceği kararlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilecek.
HRW: Çin, Sincan’da Müslümanları ‘büyük birader’ uygulamasıyla izliyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch / HRW), Çin’in Sincan bölgesinde yaşayan Müslümanları takip etmek, gözetlemek için bir cep telefonu uygulaması kullanıldığını ileri sürdü.
AKP’nin iddiaları üzerine: 100 sandık başkanı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AKP’nin İstanbul seçimlerindeki şaibe iddialarıyla ilgili 32 ayrı soruşturma açtığı bildirildi.