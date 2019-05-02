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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 2 Mayıs 2019

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Suriye’den kaçarak ABD’ye yerleşen arkeolog Emir el Azim, kendi ülkesi ve Irak’taki iç savaş ve çatışmalar sırasında yağmalanan antik eserlerin Facebook aracılığıyla satıldığını açıkladı. BBC için araştırma yapan ve sonuçlarını İstanbul’daki muhabire açıklayan El Azim, kaçakçıların sosyal medya sitesini yağmalanan eserleri satmak ve satın almak amacıyla kullandığına değindi. Suriyeli arkeolog, “Ağırlıklı olarak Suriye’deki Roma dönemine […]

KİT’lerde düzenleme: Albayrak önerecek Erdoğan değerlendirecek

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) çalışma ve yönetim kurullarının oluşturulması yönteminde değişiklik yapıldı. Birçok yetkinin kullanımında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın önereceği kararlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından değerlendirilecek.

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