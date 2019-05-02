M.K. Perker 2 Mayıs 2019

Suriye’den kaçarak ABD’ye yerleşen arkeolog Emir el Azim, kendi ülkesi ve Irak’taki iç savaş ve çatışmalar sırasında yağmalanan antik eserlerin Facebook aracılığıyla satıldığını açıkladı. BBC için araştırma yapan ve sonuçlarını İstanbul’daki muhabire açıklayan El Azim, kaçakçıların sosyal medya sitesini yağmalanan eserleri satmak ve satın almak amacıyla kullandığına değindi. Suriyeli arkeolog, “Ağırlıklı olarak Suriye’deki Roma dönemine […]