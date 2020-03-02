M. K. Perker 2 Mart 2020

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İki yılın zirvesine çıkan imalat endeksinden ‘ılımlı büyüme’ sinyali
İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), şirketlerin yeni sipariş ve üretimlerindeki artışa paralel olarak şubatta 52.4’e yükselerek iki yılın en yüksek değerini aldı.
Haaretz: Erdoğan geçmişte geri adım attı; yine aynı esnekliği sergilemek zorunda
İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinin internet sitesinde yayınlanan Zvi Bar’el imzalı yazıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçmişte birden fazla kez geri adım attığı, aynı esnekliğe yeniden ihtiyaç duyacağı öne sürüldü.
Midilli açıklarında bir çocuğun cesedine ulaşıldı
Sığınmacıların bulunduğu bir botun Yunanistan’ın Midilli adası açıklarında alabora olmasından sonra bir çocuğun cesedine ulaşıldığı, 47 sığınmacının kurtarıldığı bildirildi.
Yunanistan sığınma başvurularını bir ay süreyle askıya aldı
Yunanistan’da göçmen krizini görüşmek üzere toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi’nde ülkeye yasa dışı yollarla gelenlerin sığınma başvurularının bir ay süreyle askıya alınması kararı alındı.
Erdoğan: 15 Temmuz’da yapamadıklarını Suriye üzerinden yapmaya çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da, Ankara’da İstanbul’da başarılı olamayanların bunu Suriye üzerinden yapmaya çalıştığını öne sürüp “Milletimizi bölemeyeceksiniz” dedi.