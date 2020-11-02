M.K Perker 2 Kasım 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depreminde yıkılan ve ‘çürük’ olduklarına dair raporu bulunan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanlarıyla ilgili “Savcılık detaylı şekilde bakacak” dedi. Kurum, daha önceki açıklamasında bu apartmanlarla ilgili ‘riskli bina başvurusu’nun bakanlık kayıtlarında bulunmadığını söylemişti.