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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 2 Haziran 2020

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Akşam Postası / 2 Haziran 2020

1- Moody’s Türkiye ekonomisinde küçülme öngörüsünü yüzde 1.4’ten yüzde 5’e çevirdi Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını öngördü. Moody’s bir önceki raporunda bu öngörüyü corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 daralmaya çevirmişti. Avrupa Komisyonu: Türkiye fonlardan yararlanmaya devam edecek Dış ticaret açığı mayısta yüzde 80’e yakın arttı […]

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