M.K. Perker 2 Haziran 2020

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‘Corona’ önlemleri | Meclis 48 gün sonra yeniden mesaiye başladı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | ABD’de can kaybı 704 artışla 106 bin 945’e çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Akşam Postası / 2 Haziran 2020
1- Moody’s Türkiye ekonomisinde küçülme öngörüsünü yüzde 1.4’ten yüzde 5’e çevirdi Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 daralacağını öngördü. Moody’s bir önceki raporunda bu öngörüyü corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 3 büyümeden yüzde 1.4 daralmaya çevirmişti. Avrupa Komisyonu: Türkiye fonlardan yararlanmaya devam edecek Dış ticaret açığı mayısta yüzde 80’e yakın arttı […]
Diyarbakır’da polise saldırı sonrası gözaltına alınan üç kişi adliyede
Diyarbakır’da polis Atakan Arslan’ın hayatını kaybettiği saldırı sonrası gözaltına alınan üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
‘Corona’ gazetecileri de vurdu: Salgında 117 basın emekçisi hayatını kaybetti
Gazeteciler, sahada çalışırken virüsle burun buruna olan, sokağa çıkma yasağı olsa da dışarı çıkan bir meslek grubunun üyeleri. İsviçre’deki Press Emblem Campaign’in ‘tahminine’ göre salgın süresince 31 ülkede 117 gazeteci hayatını kaybetti.