M.K. Perker 2 Haziran 2020

Gazeteciler, sahada çalışırken virüsle burun buruna olan, sokağa çıkma yasağı olsa da dışarı çıkan bir meslek grubunun üyeleri. İsviçre’deki Press Emblem Campaign’in ‘tahminine’ göre salgın süresince 31 ülkede 117 gazeteci hayatını kaybetti.