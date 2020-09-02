M.K. Perker 2 Eylül 2020

SON HABERLER
TİP’li Barış Atay’a saldıranlara tutuklama
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a saldıran üç kişi tutuklandı.
Araştırma: ‘Bira göbeği’ prostat kanserinden ölüm olasılığını yükseltiyor
Oxford Üniversitesi’nin araştırması bel çevresi 103 santimetrenin üzerindeki orta yaşlı erkeklerin prostat kanserinden ölme ihtimalinin yüzde 35 daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Profesör Ceyhan: ‘Corona’nın sona ermesi için en büyük olasılık mutasyon
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınının mutasyonla son bulabileceği ihtimaline değinerek, “Her an olabilir, bekliyoruz” dedi.
Altın ithalatı dört katına çıkınca dış ticaret açığı fırladı
Altın ithalatındaki rekor artış ve otomotiv ihracatındaki zayıf seyir nedeniyle dış ticaret açığı ağustosta yüzde 169.7 artışla 6.31 milyar dolara yükseldi.
‘İpek zavallı çaresiz dünyada’
Ardından atılan binlerce tweet’ten önce o tüfek patladığında İpek yalnızdı.