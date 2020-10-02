M.K. Perker 2 Ekim 2020

SON HABERLER
‘Kobani soruşturması’nda gözaltına alınan 20 HDP’liden 17’si tutuklandı
Ankara başsavcılığının 2014’teki Kobani eylemlerine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 17’si tutuklandı.
Demokrat Parti, 1947’de ‘demokrasicilik oynamayı’ nasıl ve neden reddetmişti?
Eğer bir sol partinin geçmişinden örnek vermeye kalkarsam, hâlihazırdaki muhalefet partilerinin duymazdan geleceği, duysa da ‘oyuna gelme’ telaşına kapılacağı kanısıyla, örneği Adnan Menderes ve Celal Bayar’ın DP’sinden veriyorum…
Pınar Gültekin cinayetinde bir kişi daha tutuklandı
Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayetine ilişkin soruşturmada, daha önce tutuklanan Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.
ABD’li yargıç Halkbank davasını düşürmeyi reddetti; duruşma tarihi belirledi
ABD’li yargıç, Halkbank’ın İran’a ABD yaptırımlarını ihlal etmesine yardım ettiği suçlamasıyla bankaya karşı açılan davayı düşürmeyi reddetti.
OHAL Komisyonu’na 126 bin başvurudan 110 bini incelendi; 12 bin 680’i kabul edildi
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, şimdiye kadarki başvurulardan 110 bin 250’sini karara bağladı, 12 bin 680’ini kabul etti.