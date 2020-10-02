Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 2 Ekim 2020

SON HABERLER

Pınar Gültekin cinayetinde bir kişi daha tutuklandı

Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in cinayetine ilişkin soruşturmada, daha önce tutuklanan Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...