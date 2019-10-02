M. K. Perker 2 Ekim 2019

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Taşıt kredisi kampanyasına binekte Toyota, ticaride Mercedes de eklendi
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliğine giderek ucuz taşıt kredisi uygulamasına Toyota ve Mercedes de katıldı.
Altunizade’de durum aynı: Metrobüs yoğunluğu bugün de devam etti
İstanbul’da Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden dün yapılan açıklamada sorunun ek metrobüslerle çözüleceği açıklanmıştı.
16 yaşında ağabeyinin tecavüzüne uğrayıp hamile kaldı; anne-baba şikayetçi olmadı
Konya’da, geçen yıl lise ikinci sınıftayken kaldığı yurttan karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden, hamile olduğu belirlenen H.E.’nin (16), iki yıl boyunca ağabeyi R.E.’nin (31) cinsel istismarına maruz kaldığı ve bebeğin R.E.’den olduğu ortaya çıktı.
Umut Vakfı: Yılın ilk dokuz ayında en az 347 kadın öldürüldü
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye genelinde en az 347 kadın cinayeti işlendi.
Akar: F-35 olmuyorsa ‘Hürkuş’, Patriot olmuyorsa ‘Siper’ yapacağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçağı ile Patriot füzelerini alamaması halinde kendi hava savunma sistemini geliştireceğini söyledi. Akar buna ‘Hürkuş’ uçağıyla ‘Siper’ füzelerini örnek gösterdi.