M. K. Perker 2 Aralık 2019

Piar Araştırma’nın anketinde “İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.5 ile yüzde 39.7’de kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde göründü.