M. K. Perker 2 Aralık 2019

SON HABERLER
Dış ticaret açığı GTS kapsamında 11 ayda yüzde 1.77 arttı
İhracat, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında kasımda yüzde 1.14 azalarak 16.21 milyar dolara inerken 11 aylık dönemde ise yüzde 1.77 artışla 165.07 milyar dolara çıktı.
Ankara’daki 1 liralık otopark tarifesine yargıdan iptal
Ankara’da büyükşehir belediyesinin otoparklarının 24 saatliğine 1 lira yapılması kararını mahkeme iptal etti.
Piar: Cumhurbaşkanlığı için İmamoğlu, Erdoğan’ın yüzde 5 önünde
Piar Araştırma’nın anketinde “İlk turda iki adayın olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.5 ile yüzde 39.7’de kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önünde göründü.
Mersin valiliği: Tarihleri yardım toplayan kişi binaları karıştırmamak için yazmış
Mersin valiliği, Yenişehir ilçesindeki Piri Reis Mahallesi’nde Alevi ailelerin çoğunlukta yaşadığı mahalledeki evlerin duvarlarında görülen tarihlerin, lösemi hastaları için yardım toplayan Ö.U. tarafından girdiği binaları unutmamak için yazıldığını bildirdi.
Gazeteci Çiğdem Toker’in yeni kitabından: Yolsuzluk başka, israf başka
İsraf, kamusal kötülüğü yansıtmak yerine aksi işlev görüyor. Yolsuzlukların ağırlığını azaltıp boyutlarını küçültüyor.