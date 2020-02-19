M. K. Perker 19 Şubat 2020

SON HABERLER
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetin önlenmesini öngören İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Erdoğan, İdlib ve Libya meseleleri için de “Akdeniz’de sular daha fazla ısınacak” diye konuştu.
İşten de atıldı: İlkokulda sınıfta öğrencileri döven öğretmene soruşturma
Gaziantep’te sınıfta ilkokul öğrencilerini döven sözleşmeli öğretmen işten atıldı.
Sigaradan sonra nargileye de uyarı yazısı geliyor
Sigara paketlerinin üzerindeki gibi nargilelerin üzerine de sağlık uyarılarının koyulacağı açıklandı.
‘Corona’da ölü sayısı 2 bin 12’ye yükseldi
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 yeni tip corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 12, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199’a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.
Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu 2019 sonunda 17.2 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası (MB) verilerine göre 2019 sonunda özel sektörün uzun vadeli yurtdışı kredi borcu 2019 sonunda 191.5 milyar dolar oldu.