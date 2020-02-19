Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 19 Şubat 2020

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‘Corona’da ölü sayısı 2 bin 12’ye yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 yeni tip corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 12, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199’a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi.

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