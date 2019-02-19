M.K. Perker 19 Şubat 2019

SON HABERLER
Cumhuriyet davasında yedi hapis cezası onandı: Altı gazeteci tekrar hapse girecek
Cumhuriyet gazetesi davasında mahkum olanlardan yedisi hakkında verilen hapis cezası kesinleşti. Ceza alanlardan altısı infaz için tekrar hapse girecek.
Kan zehirlenmesinde hızlı test bulundu
Biliminsanları kan zehirlenmesinin teşhisini 72 saatten iki buçuk dakikaya indiren bir aygıt geliştirdi. Binlerce hastanın hayatının kurtulması öngörülüyor.
DSG, Amerikalıları ikna edemedi: Trump’ın kararları uygulanacak
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ‘ABD’nin çekilme planı durdurulsun’ çağrısı için, “Bizden ne yapmamızı istediklerini anlıyoruz. Ancak şu aşamada o yolda değiliz” dedi.
PollMark anketi: İstanbul’da İmamoğlu önde, ilçelerde AKP
PollMark Araştırma’nın anketine göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu önde.
‘Müge Anlı İle Tatlı Sert’ten açıklama: Ekibimiz tamamen gazetecilerden oluşuyor
Sayın Diken Editörü İnternet sitenizde 18 Şubat Pazartesi günü Minez Bayülgen imzasıyla “Reality şovların perde arkası” başlığıyla yayınlanan söyleşide programımızla ilgili bazı değerlendirmelere yer verilmiştir. Eski bir yargı muhabiri olduğundan söz edilen Ayfer Çalıkıran’ın yorumları kendisini ve daha önce çalıştığını ifade ettiği TV programlarını bağlamaktadır. Bilinmesini isteriz ki, 13 yılı geride bırakan programımızın haber ve […]