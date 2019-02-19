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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 19 Şubat 2019

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Kan zehirlenmesinde hızlı test bulundu

Biliminsanları kan zehirlenmesinin teşhisini 72 saatten iki buçuk dakikaya indiren bir aygıt geliştirdi. Binlerce hastanın hayatının kurtulması öngörülüyor.

‘Müge Anlı İle Tatlı Sert’ten açıklama: Ekibimiz tamamen gazetecilerden oluşuyor

Sayın Diken Editörü İnternet sitenizde 18 Şubat Pazartesi günü Minez Bayülgen imzasıyla “Reality şovların perde arkası” başlığıyla yayınlanan söyleşide programımızla ilgili bazı değerlendirmelere yer verilmiştir. Eski bir yargı muhabiri olduğundan söz edilen Ayfer Çalıkıran’ın yorumları kendisini ve daha önce çalıştığını ifade ettiği TV programlarını bağlamaktadır. Bilinmesini isteriz ki, 13 yılı geride bırakan programımızın haber ve […]

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