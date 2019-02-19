M.K. Perker 19 Şubat 2019

Sayın Diken Editörü İnternet sitenizde 18 Şubat Pazartesi günü Minez Bayülgen imzasıyla “Reality şovların perde arkası” başlığıyla yayınlanan söyleşide programımızla ilgili bazı değerlendirmelere yer verilmiştir. Eski bir yargı muhabiri olduğundan söz edilen Ayfer Çalıkıran’ın yorumları kendisini ve daha önce çalıştığını ifade ettiği TV programlarını bağlamaktadır. Bilinmesini isteriz ki, 13 yılı geride bırakan programımızın haber ve […]