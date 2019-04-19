M.K. Perker 19 Nisan 2019

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Anadolu Ajansı’nı denetleme yetkisi Cumhurbaşkanlığı’na verildi
Anadolu Ajansı’nı (AA) denetleme ve atama yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verildi.
İrlanda’da genç gazeteci vurularak öldürüldü: Polis ‘terör olayı’ dedi
İrlanda’nın Derry kentinde devam etmekte olan gösteriler sırasında 29 yaşındaki genç araştırmacı gazeteci Lyra McKee, polis ve göstericiler arasında çıkan karışıklık sırasında vurularak öldürüldü.
Fransız din adamının önerisi: Notre Dame’ın yerine geçici ahşap katedral inşa edilsin
Fransız din adamı Patrick Chauvet, pazartesi akşamı çıkan yangında büyük hasar meydana gelen Notre Dame Katedrali’nin yerine geçici olarak ahşap bir katedral yapılmasını önerdi.
Çavuşoğlu ile tartışan Fransız milletvekili: Türkiye demokrasi dersi veremez
NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla polemik yaşayan Fransız milletvekili Sonia Krimi, “Türkiye bize demokrasi dersi verecek son ülke” dedi.
Türkiye en çok tahılda kendine yetemiyor: Çay ve soğanda yeterlilik düştü
Resmi verilere göre 2017-2018 döneminde bitkisel ürünlerde Türkiye en çok ‘tahıl grubunda’ kendine yetemedi. En yüksek yeterlilik derecesi yüzde 501.7 ile fındıkta gerçekleşirken, mısırda yeterlilik derecesi yüzde 73.3’e geriledi. Arpa, soya, ayçiçeği ve kolza da yine Türkiye’nin ithal etmek zorunda kaldığı tahıl ve bitkisel ürünler.