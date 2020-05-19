M.K. Perker 19 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | 15 ile seyahat kısıtlaması uzatıldı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Britanya’da 545, İtalya’da 162 kişi daha öldü
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
MEB: Uzaktan eğitim 19 Haziran’a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Covid-19 nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programının 19 Haziran’a kadar devam edeceğini açıkladı.
Optimar anketi: Erdoğan’ın iki rakibi İmamoğlu ve Yavaş
Ankette 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rakip isimler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı.