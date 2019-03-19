M.K. Perker 19 Mart 2019

SON HABERLER
Utrecht saldırısında zanlı Tanış ve iki şüpheli gözaltında
Hollanda’da üç kişinin hayatını kaybettiği Utrecht kentindeki silahlı saldırıda şüpheli Türkiye doğumlu Gökmen Tanış gözaltına alındı.
Çin yeni beyaz kitap yayınladı: Sincan’da 12 bin 995 tutuklama
Çin, 2014 yılından beri Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 12 bin 995 ‘terörist’i tutukladığını duyurdu. İnsan hakları savunucuları, bu verinin Çin’in baskıcı tutumunu arttırdığının somut göstergesi olduğunu vurguladı.
Türk Telekom’a internet hizmetlerinde ‘rekabeti engelleme’ soruşturması
Rekabet Kurulu, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
La Scala, Suudilerin opera aşkını bitirdi: Para iade edilecek
Dünyanın en tanınmış operalarından biri olan İtalya’nın Milano kentindeki La Scala, Suudi Arabistan’la yaptığı 15 milyon avroluk (yaklaşık 93.15 milyon lira) ‘sponsorluk anlaşması’ndan tepkiler nedeniyle vazgeçti.
Britanya’da mahkemeden Ankara Anlaşması davasında ret
Britanya’da Türk girişimciler Ankara Anlaşması davasını kaybetti.