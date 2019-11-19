M. K. Perker 19 Kasım 2019

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Isparta’da kadın cinayeti: 19 yaşındaki üniversite öğrencisi öldürüldü
Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, ziyaretine gelen erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Cankel’in önce boğazının sıkıldığı, sonra bıçaklandığı belirlenirken zanlı gözaltına aldı.
Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin polisin kanaati: Yüksekten düşme
Bir yılı aşkın süredir çözülemeyen Rabia Naz’ın ölümünü araştıran polis ekibinden biri veriler, raporlar ve tanık ifadesi gözönüne alındığında ‘yüksekten düşme’ kanaatinin hasıl olduğunu söyledi.
Almanya’dan vatandaşlarına uyarı: Türkiye’de VPN ağları denetleniyor
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyelerini güncelleyerek vatandaşlarına ‘VPN ağları denetleniyor’ uyarısında bulundu.
İmamoğlu’nun yerli metrobüs tarifi : Daha güvenli, daha hızlı, daha konforlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, filoya katmayı planladıkları yerli üretim metrobüs aracının test sürüşüne katıldı. Beylikdüzü TÜYAP’tan Edirnekapı’ya giden İmamoğlu, “Mevcut araçlar biraz eskimişti. Biraz gecikmiş bir yatırım. Metrobüsün daha güvenli, daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım aracına dönüşmesini sağlayacağız” dedi.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu’na anaokulu öğrencisine anlatır gibi anlatacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya’daki tank-palet fabrikasının devrini her fırsatta eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘yalancılık’la suçlayarak, “Bir genel başkana değil, bir anaokulu öğrencisine anlatır gibi anlayana kadar tane tane anlatacağız” dedi.