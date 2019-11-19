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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 19 Kasım 2019

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İmamoğlu’nun yerli metrobüs tarifi : Daha güvenli, daha hızlı, daha konforlu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, filoya katmayı planladıkları yerli üretim metrobüs aracının test sürüşüne katıldı. Beylikdüzü TÜYAP’tan Edirnekapı’ya giden İmamoğlu, “Mevcut araçlar biraz eskimişti. Biraz gecikmiş bir yatırım. Metrobüsün daha güvenli, daha konforlu, daha hızlı bir ulaşım aracına dönüşmesini sağlayacağız” dedi.

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