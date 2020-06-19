M.K Perker 19 Haziran 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Erzincan’da maske kullanım zounluluğu
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Brezilya’da vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
NATO, Türk-Fransız donanmaları arasındaki olayı araştıracak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa’nın Akdeniz’de ‘bir Türk gemisinin bir Fransız gemisini taciz ettiği’ yönündeki suçlamasının araştırılacağını açıkladı.
Üniversiteleri yeniden yapılandıracak tasarı
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, üniversitelerin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir taslak belgeyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sundu.