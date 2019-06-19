M. K. Perker 19 Haziran 2019

SON HABERLER
Derin internette uyuşturucu baskını: 200 bin dolarlık Bitcoin bulundu
ABD’de emniyet güçleri, Massachusetts eyaletinde düzenledikleri uyuşturucu baskınında 200 bin dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi.
140 ülkede yapılan araştırma: Aşıya güvensizlik küresel bir tehdit
Merkezi Britanya’da olan biyomedikal araştırmalar yapan kuruluş The Wellcome Trust’ın araştırmasına göre ‘aşılara olan güvensizlik’ dünyayı ölümcül bulaşıcı hastalıklarla mücadelede ‘geriye götürüyor’.
Bakan Pakdemirli Trabzon’daki sel felaketi için ‘Allah’ın işi’ dedi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon’un Araklı ilçesinde dört kişinin öldüğü, altı kişinin de kaybolduğu sel felaketini “Allah’ın işi” diye yorumladı.
BM: 70 milyon insan yurtsuz
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) savaş, çatışma ve işkence nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 70.8 milyona ulaştığını açıkladı. Bu, şimdiye kadar kayda geçen en yüksek rakam.
Fox TV kamera kayıtlarını servis eden The Marmara oteline dava açıyor
Fox TV muhabiri İsmail Küçükkaya, kanalın The Marmara otele dava açacağını duyurdu.