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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 19 Haziran 2019

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BM: 70 milyon insan yurtsuz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) savaş, çatışma ve işkence nedeniyle evini terk edenlerin sayısının 70.8 milyona ulaştığını açıkladı. Bu, şimdiye kadar kayda geçen en yüksek rakam.

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