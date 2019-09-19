M. K. Perker 19 Eylül 2019

SON HABERLER
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Anket: Af istenmiyor, ABD sevilmiyor, birikim yapılamıyor
KONDA araştırma şirketinin açıkladığı verilere göre 10 kişiden yedisi af çıkmasına karşı. 10 kişiden altısı ABD ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğini yanlış buluyor. 10 kişiden ancak üçü birikim yapabiliyor.
Newsweek yazarı: Trump tehlikeli şekilde dengesiz, dua edin şu 14 ayı atlatalım
Kaliforniya Üniversitesi Kamu Politikaları Profesörü ve Newsweek köşe yazarı Robert Reich, ABD Başkanı Donald Trump’ın artık rasyonel bir halde olmadığını ve tehlikeli şekilde dengesiz biri olduğunu, azledilmesi içinse artık çok geç sayılabileceğini yazdı.
İmamoğlu yabancı konuklarına ‘Everything will be alright’ diye seslendi
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 yıl sonra kentte düzenlenen Avrupa Alüminyum Yüzey İşlemesi Birliği (ESTAL) Kongresi’ndeki konuşmasında seçim kampanyasının sloganı ‘Her şey çok güzel olacak’ı bir kez daha dile getirdi. Ancak bu kez İngilizce: ‘Everything will be alright’.
Üniversitelinin ölümüne neden olmakla suçlanan şoför 4.5 ayda tahliye edilmiş
Ankara’da 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin ölümüyle sonuçlanan kazada kusurlu bulunup ceza istenen şoförün dört buçuk ayda tahliye olduğu ortaya çıktı.