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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 19 Eylül 2019

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Anket: Af istenmiyor, ABD sevilmiyor, birikim yapılamıyor

KONDA araştırma şirketinin açıkladığı verilere göre 10 kişiden yedisi af çıkmasına karşı. 10 kişiden altısı ABD ile siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğini yanlış buluyor. 10 kişiden ancak üçü birikim yapabiliyor.

İmamoğlu yabancı konuklarına ‘Everything will be alright’ diye seslendi

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 yıl sonra kentte düzenlenen Avrupa Alüminyum Yüzey İşlemesi Birliği (ESTAL) Kongresi’ndeki konuşmasında seçim kampanyasının sloganı ‘Her şey çok güzel olacak’ı bir kez daha dile getirdi. Ancak bu kez İngilizce: ‘Everything will be alright’.

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