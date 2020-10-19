M.K Perker 19 Ekim 2020

SON HABERLER
AYM üyesine neden kızgınsınız, ‘Anayasaya aykırı ama evet oyu vereceğiz’ mi dedi?
Anayasızlaştırma, anayasanın askıya alınması, hukuk devletinin sona ermesi, AYM’nin fiilen ortadan kaldırılması…
Mahkemeden, ‘alçak’ ve ‘uşak’ sözlerine dava açan Oran’a: Eleştiriye açık ol
Mahkeme, Süleyman Soylu’nun Baskın Oran’ı eleştirdiğini ve bunun ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı etki yaratacağının söylenemeyeceği gerekçelerini sıraladı.
Fransa, öldürülen öğretmen için meydanlarda: 231 yabancı sınır dışı edilecek
İfade özgürlüğü dersinde Muhammed peygamberin karikatürünü kullandıktan sonra hedef gösterilen ve daha sonra kafası kesilerek öldürülen ortaokul öğretmeni Samuel Paty’yi anmak için Fransa’nın dört bir yanındaki düzinelerce kasaba ve şehirde on binlerce insan dayanışma içinde toplandı.
Birleşik Metal-İş: Sendikalaştılar diye 46 işçi ücretsiz izne çıkarıldı
DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Kocaeli’deki Systemair HSK fabrikasında sendikaya üye olan 46 işçinin ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu.
‘Corona’ vakaları 40 milyonu geçti: Önlemler sıkılaştı; İsveç bile geri adım attı
Dünya çapındaki corona virüsü vakaları pazartesi günü 40 milyonu geçti. Hastalık, kuzey yarımkürede kışın gelmesiyle birlikte yeniden canlanırken, ülkeler de aldıkları önlemleri sıkılaştırıyor.