M. K. Perker 19 Aralık 2019

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Avukatı açıkladı: Öcalan’a yeni disiplin cezası verilmiş
İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan ile aynı cezaevinde kalan kalan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’a bu yıl içinde ikinci kez disiplin cezası verildiği ve bu yüzden avukatları ve aileleriyle görüşmelerinin engellendiği ortaya çıktı.
ABD Temsilciler Meclisi, Trump’a yönelik iki suçlamayı kabul ederek başkanı azletti
ABD Temsilciler Meclisi’nde Başkan Trump’ın azline yönelik ‘Görevini kötüye kullanma’ maddesi, Demokrat çoğunluğun oylarıyla kabul edildi.
Erdoğan: Güvenlik Konseyi sistemi ömrünü tamamlamıştır
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Malezya’da Kuala Lumpur Zirvesi’nde BM’nin 5 daimi ülkesini işaret ederek “1,7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır” dedi.
Kılıçdaroğlu: Hükümet, CHP’li belediyelere desteği nasıl keseceğini düşünüyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, turistlerin yüzde 90’ının CHP’li başkanların yönettiği yerleşim birimlerine gittiğine dikkat çekerek, hükümetin destek vereceğine, “Biz bu desteği nasıl keseriz”in peşinde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesinde ısrarcı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da isim vermeden, “Yapamayacaksın, çünkü ilk seçimde gideceksin” diye seslendi.
Dağcıların cenazesi ailelerine teslim edildi
Bursa’da Uludağ’a zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp’ın 17 gün sonra bulunan cansız bedenleri ailelerine teslim edildi.