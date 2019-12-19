M. K. Perker 19 Aralık 2019

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan ile aynı cezaevinde kalan kalan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’a bu yıl içinde ikinci kez disiplin cezası verildiği ve bu yüzden avukatları ve aileleriyle görüşmelerinin engellendiği ortaya çıktı.