M.K. Perker 19 Ağustos 2020

SON HABERLER
Parlamenter sistemi kim, neden icat etti?
Derdim çok basit: Ne üzerine konuşulduğunu bilmeden, herhangi bir tartışmaya başlamak, sürdürmek ve anlam vermek mümkün olmuyor.
Covid-19’a yenik düşen genç, ‘Ölmek istemiyorum’ deyip yatağını parçalamış
Covid-19 vakalarının arttığı Diyarbakır’da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli anestezi ve yoğun bakım uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, “Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı” dedi.
798 yaban hayvanı için ‘av izni’: İhalelerin çoğu tamamlandı
Türkiye genelinde 2020-2021 sezonunda avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi.
Hakkari’de düğünlere iki saat sınır, 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Hakkari’de ‘corona’ vakalarındaki artış nedeniyle düğünler iki saat süreyle sınırlandırıldı. 65 yaş üstü vatandaşların 13:30-17:30 saatleri arasında sokağa çıkması kısıtlandı.
İlk yedi ayda 412 milyar lira vergi ödedik: Yarıya yakını İstanbul’dan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yılın ilk yedi ayında devletin 412 milyar lira vergi topladığını bildirdi.