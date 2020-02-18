Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 18 Şubat 2020

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RTÜK’ten Çukur ve Yasak Elma dizilerine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Çukur dizisine ‘alkollü içkileri özendirici sahneleri’ gerekçesiyle ceza verdi. Yasak Elma dizisi de ‘aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler’ içerdiği gerekçesiyle ceza aldı.

Yeni ev kurmanın maliyeti 21 bin 282 liraya çıktı

Veri Kaynağı’nın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden derlediği ortalama beyaz eşya ve ev mobilyası fiyatlarına göre, bu yıl yeni ev kurmanın ortalama maliyeti toplam 21 bin 282 lira.

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