M. K. Perker 18 Şubat 2020

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RTÜK’ten Çukur ve Yasak Elma dizilerine ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Çukur dizisine ‘alkollü içkileri özendirici sahneleri’ gerekçesiyle ceza verdi. Yasak Elma dizisi de ‘aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler’ içerdiği gerekçesiyle ceza aldı.
Japonya corona virüsünü HIV ilaçlarıyla tedavi etmeyi deneyecek
Japonya, ‘corona’yı tedavi etmek için HIV ilaçlarını kullanacağı bir yöntem deneyecek.
Bahçeli Rusya’nın uyarısını takmadı: Putin’e göre mi davranalım?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya’yı Suriye Devlet Başkanı Esad’ın hamisi olarak tanımlayarak, “Biz Rusya’yı 93 harbinden biliriz. Boğazlar üzerindeki emellerinden tanırız. Esad gitmeden, koltuğundan indirilmeden barış ve istikrar mumla aranacaktır” dedi.
Yeni ev kurmanın maliyeti 21 bin 282 liraya çıktı
Veri Kaynağı’nın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden derlediği ortalama beyaz eşya ve ev mobilyası fiyatlarına göre, bu yıl yeni ev kurmanın ortalama maliyeti toplam 21 bin 282 lira.
Adli Tıp Kadirova’nın AKP’li vekilin evinde ölümünü, intihar olarak değerlendirdi
İstanbul Adli Tıp Kurumu, Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evindeki şüpheli ölümünü intihar olarak değerlendirdi. İlgili rapor savcılığa gönderildi.