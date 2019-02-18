M.K. Perker 18 Şubat 2019

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Muğla’da madende işçilerin üzerine kaya düştü: Bir ölü, bir yaralı, iki kişi mahsur
Muğla’da bir madende göçük meydana gelmesi sonucu üç işçi mahsur kaldı.
Gözaltı sırasında tacizle suçlanan polise Ankara Barosu’ndan suç duyurusu
Ankara Barosu, Ankara’da genç bir kadını gözaltına alınırken taciz ettiği fotoğraf ve video kayıtlarına yansıyan polis hakkında suç duyurusunda bulundu.
‘Cumhur’ uzlaşmayı 47 ile çıkardı: AKP 3, MHP 14 ilden daha çekiliyor
AKP ile MHP arasında uzlaşma tabanını genişletme çalışmalarında AKP’nin üç, MHP’nin de 14 ilde adayını geri çekmesinde uzlaşıldı. Üç il için uzlaşma aranıyor.
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’de Zeytin Dalı Herakatı bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Fındıkta ‘kahverengi kokarca’ tehlikesi: Kökleri 20 günde kuruttu
Türkiye’nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, ‘Drakula’ olarak adlandırılan ‘turunçgil uzun antenli teke böceğinin’ ardından ‘kahverengi kokarca’ tehlikesi ortaya çıktı. Bölgede ihbar hattı kuruldu.