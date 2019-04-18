M.K. Perker 18 Nisan 2019

SON HABERLER
Bağışıklık düşmanı HIV, bağışıklık sistemini onarma konusunda kurtarıcı oldu
ABD’li bilim insanları, HIV kullanarak uyguladıkları gen terapisi sayesinde doğuştan bağışıklık sistemi yetmezliği anlamına gelen ‘balon çocuk hastalığı’ tanısı konulan 10 bebeği tedavi etmeyi başardı.
İtirazlar ve rezervler dolara rahat vermiyor: Mazbatayla düştü, bugün 5.85’i gördü
Seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı algısıyla dün 5.71 liraya gerileyen dolar kuru itiraz sürecinin ısrarla devam ettirilmesinin ardından 5.85’i gördü.
Kılıçdaroğlu’ndan YSK’ya ‘KHK’lı başkanlar’ çağrısı: Mazbataları teslim edilmeli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazandığı halde belediye başkanlıkları verilmeyen HDP’li adaylara ilişkin olarak YSK’ya “Mazbatalarının telim edilmesi lazım” çağrısı yaptı.
Ne izlesek: Üç film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmler arasından üçünü sizin için seçtik.
Çanakkale’de ‘bakım’ adı altında ağaç kıyımı
Çanakkale’de Milli Savunma Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen eski askeri hastane arazisinde ağaç katliamı yaşandı.