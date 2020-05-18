M.K. Perker 18 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Sokak iznindeki yaşlılara bakandan maske uyarısı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 99 artışla 32 bin 7’ye çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
İçişleri: Trafikte yüzde 50 ve maske kuralı titizlikle denetlenecek
İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran’dan 1 Ekim’e kadar toplu taşımada yüzde 50 doluluk oranı ve maske takma kuralının ‘titizlikle denetleneceğini’ bildirdi.
İSİG: 11 Mart-10 Mayıs tarihlerinde 128 işçi ‘corona’dan hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 11 Mart-10 Mayıs tarihlerinde toplamda 128 işçinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.