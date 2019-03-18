M.K. Perker 18 Mart 2019

Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından İngiltere’de de ırkçı bir saldırı gerçekleşti.19 yaşında adı açıklanmayan bir genç aşırı sağ görüşlü bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Polis terör soruşturması başlattı.