M.K. Perker 18 Mart 2019

SON HABERLER
Cinayet göre göre geldi: Eşini otomobilde vurdu ve can çekişirken saatlerce gezdirdi
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde otomobil içinde eşinin başına ateş eden Eren Erdoğan, can çekişen kadınla birlikte saatlerce sokaklarda dolaştı. Eren Erdoğan karakola teslim olduğu zaman kadının öldüğü anlaşıldı.
Seçim propagandası minareye çıktı
Aydın’da bir cami minaresine AKP’nin bayrağı asıldı.
İngiltere’de ırkçı saldırı: Polis terör soruşturması başlattı
Yeni Zelanda’daki terör saldırısının ardından İngiltere’de de ırkçı bir saldırı gerçekleşti.19 yaşında adı açıklanmayan bir genç aşırı sağ görüşlü bir kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Polis terör soruşturması başlattı.
WSJ ‘ABD Suriye’de 1000 asker bırakacak’ dedi, Dunford yalanladı
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, ABD’nin Suriye’de 1000 asker bırakacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Yeni Zelanda ders aldı: Silah ruhsatını zorlaştıran yasa yola çıkıyor
Christchurch kentindeki iki camiye yönelik saldırılarda 50 kişinin öldüğü Yeni Zelanda silah yasalarını değiştiriyor. Başbakan Jacinda Ardern, 25 Mart’ta bu konudaki reform paketini açıklayacaklarını söyledi.