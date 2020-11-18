M.K Perker 18 Kasım 2020

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Rapor: İzmir’de ‘yıkıma götüren’ altı neden
Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THHM), İzmir depremine ilişkin hazırladığı raporda, altı nedenin bir araya gelerek can ve mal kaybına neden olduğu belirtildi.
‘Karayolunda eylem yasağı’na iptalin gerekçesi: Hoşgörüyle karşılanmalı
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenmeyeceğine ilişkin hükmü iptal ettiği kararın gerekçesinde, bu yasağın ‘kategorik olarak’ getirilemeyeceği belirtildi.
Podcast | ‘Eski Türkiye’nin başbakanı’ Mesut Yılmaz’ın portresi… Nasıl bilirdiniz?
Gazeteci Faruk Eren, Kısa Dalga Podcast’te yayınlanan ‘Söz’ programında, geçen günlerde hayatını kaybeden Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden eski başbakan Mesut Yılmaz’ın siyasi hayatının portresini çıkardı.
Akşener: Yarım yamalak tedbir yerine 14 günlük yasak ilan edin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘yarım yamalak’ tedbirler yerine 14 günlük ‘tam karantina’ya gidilmesi gerektiğini söyledi.
Sağlık bakanı: Büyük illerdeki artış trendi, neredeyse tüm kentlere yayıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 vaka sayılarına ilişkin, “İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır” dedi.