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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 18 Kasım 2019

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CHP’li vekile göre faciadan ders alınmadı: YHT’de halen sinyalizasyon yok

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara’da dokuz kişinin öldüğü kazayla gündeme gelen Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) Sincan-Kayaş banliyö hattında sinyalizasyon sisteminin bulunmadığını, Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul hatlarında ise sadece giriş ve çıkışlarda sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını öne sürdü.

İran’da bardağı taşıran son damla

İran’da ortalık yine yanıyor, sosyal medyada ya da televizyon ekranlarında denk geleniniz vardır. Mesele devletin akaryakıt fiyatlarındaki sübvansiyonu kaldırması. Hükümetin bu kararıyla akaryakıt fiyatları birden bire üç katına çıktı.

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