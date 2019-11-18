M. K. Perker 18 Kasım 2019

SON HABERLER
Meclis bütçesinden yurt dışı ziyaretlerine üç yılda 6 milyon lira harcama
2017-2019 yılları arasında TBMM’de görevli bin 481 personel yurt dışı ziyareti için görevlendirildi. Üç yılda bu ziyaretler için Meclis bütçesinden 6 milyon 34 bin 192 lira harcandı.
İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal
İstanbul’da yoğun sis nedeniyle şehir içi vapur seferleri iptal edildi.
CHP’li vekile göre faciadan ders alınmadı: YHT’de halen sinyalizasyon yok
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara’da dokuz kişinin öldüğü kazayla gündeme gelen Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) Sincan-Kayaş banliyö hattında sinyalizasyon sisteminin bulunmadığını, Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul hatlarında ise sadece giriş ve çıkışlarda sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını öne sürdü.
İran’da bardağı taşıran son damla
İran’da ortalık yine yanıyor, sosyal medyada ya da televizyon ekranlarında denk geleniniz vardır. Mesele devletin akaryakıt fiyatlarındaki sübvansiyonu kaldırması. Hükümetin bu kararıyla akaryakıt fiyatları birden bire üç katına çıktı.
Kaz Dağları’nda 155 maden firmasına 279 ruhsat verilmiş
Kanadalı Alamos Gold şirketinin altın arama çalışmalarının yol açtığı çevre katliamıyla gündeme gelen Kaz Dağları’nda 155 maden firmasına 279 ruhsat verildiği ortaya çıktı.