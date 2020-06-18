M.K Perker 18 Haziran 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Tokat’ta açık alanda maske takma zorunluluğu
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Türk yetkili: Fransız gemisine taciz iddiası gerçek dışı
Üst düzey bir Türk askeri yetkili, Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği iddiasının ‘tamamen gerçek dışı’ olduğunu, gemiye talebi üzerine Türk donanması tarafından yakıt ikmali yapıldığını belirterek, muhabere paylaşmayan gemiyle ilgili durumun NATO makamlarına bildirildiğini kaydetti.
Yurt içi uçuş ve konaklama harcamalarında taksit süresi 18 aya çıkarıldı
Yurt içi havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit süresi 18 aya çıkarıldı.
Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi veren yasa yürürlüğe girdi
Yaklaşık 21 bin bekçiye zor ve silah kullanma yetkisi veren yasa yürürlüğe girdi.
‘Corona’ ödemeleriyle azalan İşsizlik Fonu’nda primler iki katına çıkarılacak
‘Corona’ önlemleri kapsamında getirilen kısa çalışma, ücretsiz izin uygulaması ve nakdi destek ödemeleri için kullanılan İşsizlik Sigortası Fonu’nda kaynaklar azalınca, fonu güçlendirmek için primlerin artırılacağı bildirildi.