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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 18 Haziran 2020

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Türk yetkili: Fransız gemisine taciz iddiası gerçek dışı

Üst düzey bir Türk askeri yetkili, Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği iddiasının ‘tamamen gerçek dışı’ olduğunu, gemiye talebi üzerine Türk donanması tarafından yakıt ikmali yapıldığını belirterek, muhabere paylaşmayan gemiyle ilgili durumun NATO makamlarına bildirildiğini kaydetti.

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