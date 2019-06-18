M. K. Perker 18 Haziran 2019

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Katar 2022 Platini’nin başını yaktı: Gözaltına alındı
Futbolun Avrupa’daki patronu UEFA’nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’da düzenlenmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
‘Saray’ bütçesi: 2019’un ilk beş ayında 2.5 milyar lira harcandı
2019’un ilk beş ayında cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın örtülü ödenek harcamaları 2.5 milyar liraya dayanıp rekor kırdı.
Yeni Zelanda’da cami saldırılarının görüntüsünü paylaşana 21 ay hapis cezası
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik, 15 Mart’ta, 51 kişinin öldüğü saldırıların görüntüsünü paylaşan bir iş insanı 21 ay hapis cezasına mahkum edildi.
CHP’den Sayıştay’a tepki: Siyasi tavır alarak seçime müdahil oluyorlar
CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, partinin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki usulsüzlük açıklamalarına yanıt veren Sayıştay’ı siyasi tavır alarak İstanbul seçimine müdahil olmakla suçladı.
Türkiye’den Doğu Akdeniz’e ikinci sondaj gemisi: Temmuzda çalışmaya başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’u perşembe günü uğurlayacaklarını ve temmuz başında KKTC’den alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondaja başlanacağını söyledi.