M.K. Perker 18 Eylül 2020

SON HABERLER
Selahattin Demirtaş’ın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisi üzerine…
Yazılara başladığım gün T24’te Selahattin Demirtaş’ın güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine ilişkin bir makalesi yayınlandı. Yine, Gazete Duvar’da kürsüdaşım sevgili Dinçer Demirkent ‘sistem ve kuruluş’ tartışması başlattı. Demirkent’in yazdıklarından, ilerleyen bölümlerde yararlanacağım. Şimdi Selahattin Demirtaş’ın önerisini anlatmak istiyorum. Bu arada başka parti ya da siyasetçilerin önerisi olursa, onları da tartışmaya çalışacağım.
MEB yöneticileri: Okullar pazartesi günü açılmayabilir
Cumhurbaşkanlığı’nın hafta sonu alacağı kararla okulların yüz yüze eğitime başlamasının yeniden ertelenme ihtimali gündeme geldi.
Profesör: Süreci yönetenler hastane gezsin; hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Salgınla mücadele yürütülmüyor. Bu süreci yönetenlere bir gün hastaneleri gezmelerini öneriyorum. Hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor” dedi.
İletişim Başkanlığı’nda ‘dezenformasyona karşı’ kriz yönetimi birimi kuruldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı kuruldu.
Moody’s sekiz Türk şirketinin kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından sekiz şirketin de notunu indirdi.