M. K. Perker 18 Eylül 2019

SON HABERLER
Uniq’te Sezen Aksu müzikali ve 150 oyun var: Davetiye için TEMA’ya bağış şart
Uniq İstanbul’un ‘kültür sanattan sorumlu’ genel müdürü Sonay Yücel, bu yıl 120 bin kişiyi ağırlamayı hedefledikleri söylüyor. Bundan böyle kendi prodüksiyonlarını da yapacak Uniq İstanbul’da 150 prodüksiyon sahneye konulacak; aralarında ‘Sezen Aksu’ şarkılarını içeren bir müzikal de var.
Belçikalı bilim insanları: Hava kirliliği doğmamış bebeği bile etkiliyor
Belçika’daki Hasselt Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, anne karnındaki bebeklerin trafiğin ve yanan yakıtlardan kaynaklanan siyah karbondan etkilendiğini ortaya koydu.
10 kişiden yedisinin taksit ödemesi veya borcu var
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre her 10 kişiden yedisinin konut alımı ve konut masrafı dışında taksit ödemesi veya borcu var, altısı bir haftalık tatil masrafına karşılayamıyor, biri için konut masrafı haneye ağır yük.
‘Seni öldürsem ne kadar yatarım ki?’ diyerek bir kadına saldıran zanlılar serbest
Adana’da mekanlarında uyuşturucu kullanıldığı gerekçesiyle kendilerini savcılığa şikayet eden Ebru Berköz Karaca’nın yüzüne yanıcı madde döken zanlılar serbest bırakıldı.
İklim zirvesinde kömürcü ülkelere konuşma izni yok
ABD ve Japonya dahil bazı ülkeler kömür politikalarını desteklediği ve Paris İklim Anlaşması’nı eleştirdiği için New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşma yapamayacak.