Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 18 Eylül 2019

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10 kişiden yedisinin taksit ödemesi veya borcu var

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 yılı sonuçlarına göre her 10 kişiden yedisinin konut alımı ve konut masrafı dışında taksit ödemesi veya borcu var, altısı bir haftalık tatil masrafına karşılayamıyor, biri için konut masrafı haneye ağır yük.

İklim zirvesinde kömürcü ülkelere konuşma izni yok

ABD ve Japonya dahil bazı ülkeler kömür politikalarını desteklediği ve Paris İklim Anlaşması’nı eleştirdiği için New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’nde konuşma yapamayacak.

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