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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 18 Ekim 2019

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Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyım atandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinin HDP’li belediye başkanı Semire Nergiz’in ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin HDP’li belediye başkanı Remziye Yaşar’ın yerlerine kayyım atandı. Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı belediye başkanı olarak görevlendirildiler.

Mahkeme booking.com’un haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti

Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren 29 Mart 2017’de durdurulan Booking.com’a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı ‘haksız rekabetin tespiti’ davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek Booking’in haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.

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