M. K. Perker 18 Ekim 2019

Mardin’in Nusaybin ilçesinin HDP’li belediye başkanı Semire Nergiz’in ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin HDP’li belediye başkanı Remziye Yaşar’ın yerlerine kayyım atandı. Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı belediye başkanı olarak görevlendirildiler.