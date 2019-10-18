M. K. Perker 18 Ekim 2019

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Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyım atandı
Mardin’in Nusaybin ilçesinin HDP’li belediye başkanı Semire Nergiz’in ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin HDP’li belediye başkanı Remziye Yaşar’ın yerlerine kayyım atandı. Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar ve Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı belediye başkanı olarak görevlendirildiler.
Trump’tan anlaşma yorumu: Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım
ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes anlaşmasının ardından YPG ve Türkiye için “Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım” dedi.
Hakkari belediyesine kayyım atandı
Tutuklanan HDP’li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman’ın yerine Vali İdris Akbıyık kayyım atandı.
Mahkeme booking.com’un haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti
Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren 29 Mart 2017’de durdurulan Booking.com’a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı ‘haksız rekabetin tespiti’ davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek Booking’in haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi.
Lavrov: Kürt sorunu, Kürtlerle Şam arasında çözülmeli
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Kürt sorununun Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin güvenlik çıkarları da düşünülerek Şam yönetimi ile Kürtler arasında diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi.