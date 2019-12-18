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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 18 Aralık 2019

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Konya’daki tepki çeken afişlere kovuşturmaya yer yok kararı

Konya’da Anadolu Gençlik Derneği ile Milli Gençlik Vakfı’nın otobüs durakları ve reklam panolarına astırdığı “Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin” yazılı afişlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

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