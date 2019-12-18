M. K. Perker 18 Aralık 2019

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Erdoğan ve Ala’nın kütük bilgisini sorgulayan üç kişiye toplam 10 yıl hapis
Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nde görevli biri kadın üç çalışan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın TC kimlik numarası ile birleşik kütük, nüfus aile kayıt örneklerini sorguladıkları gerekçesiyle toplam 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Konya’daki tepki çeken afişlere kovuşturmaya yer yok kararı
Konya’da Anadolu Gençlik Derneği ile Milli Gençlik Vakfı’nın otobüs durakları ve reklam panolarına astırdığı “Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin” yazılı afişlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.
Muş’ta üç HDP’li, Urla’da CHP’li belediye başkanı yerine kayyım atandı
Muş’ta üç HDP’li belediye başkanı görevden alınarak yerlerine kayyım atandı.
‘FETÖ’den tutuklanan CHP’li belediye başkanına uzaklaştırma
İzmir’in Urla ilçesinin CHP’li belediye başkanı İbrahim Burak Oğuz, görevinden uzaklaştırıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 aylık bütçe harcamasıyla altı bakanlığı geride bıraktı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yıl başından bu yana 11 ayda yaptığı harcama 9.6 milyar liraya ulaştı. Diyanet 11 aydaki harcaması ile daha yıl bitmeden altı bakanlığı geride bıraktı.