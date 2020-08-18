M.K. Perker 18 Ağustos 2020

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Profesör: Birçok ilde 7.6’ya varan depremler olabilir
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, birçok ilde 7.6’ya varan depremlerin olabileceği uyarısını yaparak, bir an önce deprem planlarının hazırlanması gerektiğini söyledi.
Vakaların arttığı Ankara’da yeni kısıtlama ve yaptırımlar getirildi
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 önlemleri kapsamında kent için dokuz yeni karar aldı.
CHP’li Öztrak’tan Biden’a: Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeç
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, depreme ilişkin önlemlerin bir an önce masaya yatırılması gerektiğini söyledi. Öztrak Covid-19 salgınıyla mücadelenin iyi yönetilemediğini belirtti; ABD başkan adayı Joe Biden’a sert çıktı.
Bakan Koca: Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlerin Covid-19 salgınıyla hem yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kıldığını söyledi.
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 2 milyon liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.