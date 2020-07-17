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Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 17 Temmuz 2020

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Almanya: Yücel’e hapis kararı anlaşılmaz, tamamen yanlış sinyal

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan verilen iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezasının ‘tamamen yanlış sinyal’ olduğunu ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki normalleşmeye aykırı olduğunu belirtti.

Askeri alanda düzenleme: Generallerin disiplin tahkikatını MSB yapacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenleme, sözleşmeli erlerin mesai sonrasında görev yerlerinden ayrılabilmesine olanak tanıyor. General ve amirallerle ilgili disiplin tahkikatı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak.

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