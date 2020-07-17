M.K Perker 17 Temmuz 2020

SON HABERLER
Almanya: Yücel’e hapis kararı anlaşılmaz, tamamen yanlış sinyal
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’e ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan verilen iki yıl dokuz ay 22 gün hapis cezasının ‘tamamen yanlış sinyal’ olduğunu ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki normalleşmeye aykırı olduğunu belirtti.
İBB’de ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü’ kurulması teklifi reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) ‘Toplumsal Cinsiyet Şube Müdürlüğü’ kurulması teklifi, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.
AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınadı
AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları ortak bildiri yayınlayarak, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınadı.
Rabia Naz soruşturması: Şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildi
Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de şüpheli bir biçimde yaşamını yitiren 12 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedenini soruşturan Görele Cumhuriyet Başsavcılığı altı şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.
Askeri alanda düzenleme: Generallerin disiplin tahkikatını MSB yapacak
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenleme, sözleşmeli erlerin mesai sonrasında görev yerlerinden ayrılabilmesine olanak tanıyor. General ve amirallerle ilgili disiplin tahkikatı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak.