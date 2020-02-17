M. K. Perker 17 Şubat 2020

Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2018 yılında yüzde 53.4 iken 2019 yılında yüzde 52.4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12.1 iken 2019 yılında yüzde 13.1 oldu. Mutluluk oranı 2003 yılından beri en düşük seviyede.