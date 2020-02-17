M. K. Perker 17 Şubat 2020

SON HABERLER
Aşk en büyük devrimdir!
Tam da sevgililer günü üzeri ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatan ‘Frida’ filmini bir film okuması eşliğinde izledik.
DHA ile İBB arasında ‘Kavuşma Durağı’ atışması
Demirören Haber Ajansı (DHA) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında, belediyenin yapımını desteklediği ‘Kavuşma Durağı’ adlı platformun maliyetine ilişkin haber atışma konusu oldu.
TÜİK: Türkiye’nin yarısı mutlu; oran 17 yılın en düşük seviyesinde
Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2018 yılında yüzde 53.4 iken 2019 yılında yüzde 52.4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12.1 iken 2019 yılında yüzde 13.1 oldu. Mutluluk oranı 2003 yılından beri en düşük seviyede.
CHP’li Gürer: Kırmızı et fiyatları katlanıyor, besiciler kan ağlıyor
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı marketlerde et fiyatlarının 80 lirayı aştığına dikkat çekerek “Besicilerse hayvanları girdi fiyatlarına dahi satamadıkları için dert yanıyor. Bir yerde besici, bir yerde tüketici mağdur. Tarımda plansızlık çiftçiyi, besiciyi vuruyor” diye konuştu.
Bakan Pakdemirli yeni projesini açıkladı: Büyükbaş hayvan, veterinere ‘SMS atacak’
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli büyükbaş hayvanlar için tasarlanan ve fikri kendisine ait olan ‘cep telefonu’ projesini tanıttı.