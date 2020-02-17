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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 17 Şubat 2020

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Aşk en büyük devrimdir!

Tam da sevgililer günü üzeri ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatan ‘Frida’ filmini bir film okuması eşliğinde izledik.

CHP’li Gürer: Kırmızı et fiyatları katlanıyor, besiciler kan ağlıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bazı marketlerde et fiyatlarının 80 lirayı aştığına dikkat çekerek “Besicilerse hayvanları girdi fiyatlarına dahi satamadıkları için dert yanıyor. Bir yerde besici, bir yerde tüketici mağdur. Tarımda plansızlık çiftçiyi, besiciyi vuruyor” diye konuştu.

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