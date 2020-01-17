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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 17 Ocak 2020

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Metal sektöründe işçi sendikaları grev kararı aldı

Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçi sendikaları grev kararı aldı.

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