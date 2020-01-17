M. K. Perker 17 Ocak 2020

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Faytoncular Odası başkanı: İBB, Adalar’daki faytoncuları işe alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin fayton plakalarını satın alacağının duyurulmasının ardından açıklama yapan Faytoncular Odası başkanı Hıdır Ünal “Her plaka sahibinin ailesinden birini ya da kendisini işe alacaklar” dedi.
Metal sektöründe işçi sendikaları grev kararı aldı
Otomotiv ana sanayi ve beyaz eşya üreticilerinin de aralarında bulunduğu metal sektöründe çalışan 130 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine işçi sendikaları grev kararı aldı.
İBB başkanı danışmanlarının maaşı belli oldu: Brüt 10 bin 431 lira
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarına ödenecek ücreti belirledi. 2020 yılı brüt ücreti 10 bin 431,79 TL oldu.
‘Ergenekon’da önce ceza sonra beraat alan sanıktan milyonluk tazminat davası
‘Ergenekon davası’nda 11 ay tutuklu kalıp, 10 yıl üç ay hapis cezası alan, ardından beraat eden Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, 1 milyon liralık tazminat davası açtı.
Fatih’te ölü bulunan kardeşlerin elektriğini kesen firmaya 888 bin 397 lira ceza
İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan dört kardeşin evinin elektriğini kesen firmaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 888 bin 397 lira ceza kesildi.