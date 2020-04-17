M.K. Perker 17 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | İstanbul’a deniz yoluyla giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Trump ‘corona’ önlemlerini üç aşamada gevşetecek: Zirveyi geride bıraktık
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde alınan yeni tip corona virüsü salgınına karşı alınan önlemlerin üç aşamalı olarak gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu söyledi.
‘Corona’ nedeniyle yavaşlayan Çin ekonomisi 28 yıl sonra ilk defa küçüldü
Corona virüsü salgınının harcama ve üretimdeki etkisi nedeniyle Çin ekonomisi neredeyse 30 seneden sonra ilk defa ve rekor oranda küçüldü.