M.K. Perker 17 Nisan 2019

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında yıllık 5.3 düşüşle 105 bin 46 adet oldu. İpotekli satışlar ise kredilerdeki daralma nedeniyle martta yıllık yüzde 30.6 düştü ve ipotekli konut satışlarının toplamdaki payı yüzde 21.7’ye geriledi.