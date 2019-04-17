M.K. Perker 17 Nisan 2019

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Notre Dame için 48 saat geçmeden 1 milyar avro toplandı
Pazartesi akşamı çıkan yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali’nin yeniden inşası için 48 saat geçmeden 1 milyar avro (yaklaşık 6.5 milyar lira) toplandı.
Kredilerdeki daralma konut satışını etkiledi: İpotekliler martta yüzde 30 düştü
Türkiye genelinde konut satışları mart ayında yıllık 5.3 düşüşle 105 bin 46 adet oldu. İpotekli satışlar ise kredilerdeki daralma nedeniyle martta yıllık yüzde 30.6 düştü ve ipotekli konut satışlarının toplamdaki payı yüzde 21.7’ye geriledi.
İmamoğlu, Yıldırım’la el sıkıştı: Bavuldan tavşan çıkarma anlayışındalar
Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’da büyükşehir belediye başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’nin seçimin yenilenmesi yönündeki talebini eleştirdi.
Rabia Naz davası: Olay yeri polislerine soruşturma, tanıklar tekrar dinlenecek
Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin adli süreçte kamuoyu baskıları sonuç verdi ve olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma açıldı. 60 tanık tekrar dinlenecek ve HSK müfettişleri “intihar düşük ihtimal” dedi.
Tek kararla birçok koruma alanı yapılaşmaya açıldı
İzmir, Denizli, Çanakkale, Edirne, Gümüşhane, Bursa ve Van’da birçok koruma alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açıldı.